Две пары из Тюмени официально поженятся в Москве

Пары из Тюменской области зарегистрируют брак на Всероссийском свадебном фестивале в Москве в один день с молодожёнами со всей страны - церемония приурочена к Дню семьи, любви и верности состоится в рамках II Всероссийского свадебного фестиваля "Россия. Соединяя сердца", который пройдет в Национальном центре "Россия" с 8 по 10 июля.

В эти дни более 400 влюбленных со всей страны создадут новые семьи. Наш регион представят Алексей Бутырин и Ксения Коробейникова, а также Алексей Королев и Юлия Скрябина.

Алексей Бутырин и Ксения Коробейникова познакомились благодаря спорту. Ксения - велосипедистка, мчалась по лесной тропинке, но внезапно на крутом повороте столкнулась с Алексеем. Оба упали, Алексей помог Ксении встать и починил велосипед. Так завязалось знакомство. Молодые люди обменялись контактами и договорились о встрече. Сегодня молодые люди живут и работают в Тобольске.

Алексей Королев и Юлия Скрябина познакомились в Калининском ЗАГСе города Тюмени, где Алексей работал фотографом, а Юлия, которая трудилась в областном ЗАГСе, приехала туда, чтобы передать рабочие документы. С момента знакомства и вот уже долгие годы в паре царит любовь, поддержка и уважение.

Свадебный фестиваль "Россия. Соединяя сердца" продлится до 10 июля. В его программу войдут познавательные экскурсии, мастер-классы, выставки, лекции и паблик-токи. За время работы фестиваль раскроет богатую культуру России через свадебные традиции ее народов.

Впервые Всероссийский свадебный фестиваль прошел в 2024 году в рамках Международной выставки-форума "Россия". В первый день мероприятия свой союз зарегистрировали более 300 человек. Это событие вошло в Книгу рекордов России. А за все время проведения Выставки "Россия" поженились 564 человека — это историческое событие осталось в памяти 282 семей на всю жизнь. В некоторых семьях, созданных на I Всероссийском свадебном фестивале, уже появились дети.