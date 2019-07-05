Что такое "дизайн-квартал нового поколения МОЁ" и почему этот формат популярен среди тех, кто ищет квартиру?

Объясняем в нашем новом интервью с представителем застройщика 4D Development.

Дизайн-квартал МОЁ — новый и уже очень ожидаемый проект на рынке тюменского жилья. В его основе — большая забота о семьях с детьми. Они получат то, чего нет или мало у других ЖК: концепция развития KINDER INSIDE и планировки с творческим подходом к организации жизни.

Стройка квартала идет полным ходом. Район удачный — Восточный-3, рядом новая большая школа №63 и детский сад в 100 метрах. Застройщик 4D Development обещает закончить проект в начале 2020 года. Мы взяли интервью у коммерческого директора 4D Development Александра Быкова.

— Как приняли проект потенциальные клиенты? Много уже купили квартир?

— Приняли, мне кажется, прекрасно. Мы не ждали ажиотажа, но с октября у нас раскупили большую часть квартир: около 70%! Особенно семьи полюбили формат 2+ — это удобные "двушки". Теперь чувствуем еще большую ответственность, работаем согласно графику: уже построили по 19 этажей в каждом доме.

А недавно подготовили демо-этаж в квартале. Теперь там идут экскурсии, людям интересно, они приходят с рулетками. Там можно увидеть своими глазами наши просторные планировки и визуально "примерить" на них свое представление об обустройстве квартиры.

— У вас очень много решений и сервисов для семьи. Это влияет на цены?

— Да, влияет. Цены для нас — это еще один фактор заботы. В целом, они не превышают средние значения по городу и Восточному району. А еще мы постоянно думаем, какие спецпредложения можем дать покупателям.Например, у нас есть целая система скидок: для жителей Восточного округа, для покупателей второй квартиры, для клиентов с Севера.

А прямо сейчас и до конца июля в МОЁ будут скидки до 300 000 рублей на семейные форматы квартир 3+ и 4+.

На 4+ 91,6 м² — 300 000 руб.

На 3+ 81,8 и 82,1 м² — 250 000 руб.

На 3+ 75,7 м² — 100 000 руб.

Еще по трем из этих планировок мы предлагаем специальную низкую ставку на ипотеку от ПАО "ВТБ". Она распространяется на квартиры 81,8 м², 82,1 м² и 91,6 м². Ставка меньше обычной почти на три процента — и только для наших покупателей.

— Как идет оплата квартир? Вы уже ввели эскроу-счета?

— Нет, в квартале МОЁ по закону в этом нет необходимости. На этот режим с 1 июля переходят новые или едва начатые проекты, а наша стройка уже идет полным ходом и продано много квартир. Так что мы работаем в прежнем режиме.

Ещё, например, мы принимаем к расчету материнский капитал. Также мы создали услугу "Удаленная сделка" для клиентов из других городов — на основе надежных сервисов от ПАО "Сбербанк". Еще мы предлагаем рассрочку без процентов до даты ввода дома в эксплуатацию. Остается только выбирать любой удобный для покупки способ.

— Вы упомянули "семейный формат" квартир. Что это такое? Они большие?

— По размеру — да. Квартиры семейного формата у нас действительно большие, для семьи с двумя-тремя детьми. "Три плюс" — от 75,7 кв. метров, "четыре плюс" — 91,6 кв. метров.

Но это не главное. Каждая такая квартира имеет особое построение, они специально сделаны для разных семей с разными вкусами и жизнью.

Для тех, кому хочется немного уединения, — спальня с приватной ванной в квартире 3+.

Для тех, кому нужно личное пространство или кабинет, — отдельная комната с гардеробной в формате 3+.

Для тех, кто любит принимать гостей, но не хотел бы мешать другим членам семьи, — квартира 3+ и квартира 4+ с делением на "частную" и "гостевую" зоны.

Кстати, квартиру 4+ 91,6 м² мы сделали трансформером. Что это значит? По проекту там можно убрать одну перегородку между спальнями и получится комната, как в отеле. Это интересное решение. Там можно сделать библиотеку, мини-спортзал, поставить стеллажи с вашей ценной коллекцией.

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— Это необычно. Как понять, что там будет удобно?

— Предлагаю вам зайти на наш сайт на планировку, которая нравится, и нажать кнопку "3D-ВИД". Там появится квартира со всем интерьером, всей мебелью, аксессуарами и даже декором. Посмотрите, сколько там места для всего!

Если вы на этапе выбора квартиры из нескольких ЖК, то проверьте планировки вот таким чек-листом, который мы сделали сами для себя. Напротив каждого пункта в квартирах квартала МОЁ стоит "да".

+ Удачный баланс площадей с широкими прихожими, удобными комнатами и кухней-гостиной.

+ Большие комнаты правильной КВАДРАТНОЙ формы

+ Ниши под шкафы-купе — идут сразу в проекте.

+ Удобные лаунж-балконы с витражным остеклением, где можно работать или отдыхать.

+ Два и больше санузла в квартире. Как минимум один из них — это ванная комната около 5 м².

+ Увеличенные окна, а в некоторых местах — по два таких окна.

+ Есть проект готового ремонта с простой и качественной отделкой.

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— Все-таки почему именно "дизайн-квартал нового поколения"?

— "Дизайн" мы понимаем как особый подход к жизни. Стремление всё в ней улучшить, упростить, сделать продуктивнее. Сейчас это витает в воздухе. Люди бегают марафоны, занимаются здоровьем, ходят на лекции, начинают свой бизнес. Нам нравится эта новая жизнь. И нам бы хотелось, чтобы все возможности для развития были прямо там, где живет человек и его семья. Поэтому мы придумали квартал МОЁ — дизайн-квартал нового поколения. С особой средой.

Там будет концепция KINDER INSIDE. По ней дети и взрослые пойдут на бесплатные развивающие занятия. Школа фотографии, английский, Монтессори, экспресс-фитнес, йога. Даже свой кинозал! И не надо тратить время и деньги на дорогу: всё это на первом этаже вашего дома.

Планировки у нас — экстра. В квартале будут необычные квартиры экстра-формата: двухуровневые и пентхаусы с потолками 3,3 м. Все это — для комфортной, продуктивной жизни семьи.

И сам вид квартала создан, чтобы нравиться и вдохновлять. Стильные фасады, ландшафтный дизайн, подсветка — всё в едином ключе. Много удобств: колясочные, комфортный вход в подъезд с зоной ожидания, два лифта, торговая галерея.

Приглашаю всех на экскурсию по строительной площадке и демо-этажу! До квартала вас доставит бесплатное такси. Если у вас остались вопросы, обращайтесь к нашим консультантам по телефону или на сайте.

Тел: +7 (3452) 28 83 17

E-mail: info@4development.ru

Сайт: https://moe72.ru

Застройщик: ГК "4D Development"