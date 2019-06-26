За утро с улиц Тюмени коммунальные службы вывезли около 700 кубометров воды

Обильные дожди 26 июня прибавили работы службам, отвечающим за содержание городских территорий. Для откачки дождевой воды на проблемных участках улично-дорожной сети с раннего утра задействованы ассенизационные машины и мотопомпы. До полудня из города вывезено почти 700 куб м воды.

Так, в Центральном округе работают шесть ассенизационных автомобилей и четыре мотопомпы. За прошедшее время они уже откачали 205 куб. м воды.

В Калининском округе задействовано девять машин и четыре помпы. В настоящее время откачено 179 куб. м воды.

В Восточном округе работали две мотопомпы и две ассенизационные машины. Откачено 140 куб. м воды. Подрядчики готовы ввести в работу ещё две помпы и одну машину.

В Ленинском округе работают две ассенизационные машины и две мотопомпы. За прошедшие сутки откачано 200 куб. м воды, сегодня –160 куб. м.

По вопросу откачки воды на улично-дорожной сети и во дворах тюменцы могут обращаться на портал "Тюмень – наш дом". В случае возникновения проблемы во дворе необходимо звонить в свою управляющую компанию.

В администрации города напоминают, что развитию ливневой канализации уделяется большое внимание. Так, в 2018 году разработана проектная документация на выполнение работ по строительству, реконструкции и капремонту автомобильных дорог с устройством ливневой канализации на 19 объектах. В 2019 году будет построено 14,2 км ливневой канализации на 13 объектах. Сформированы планы на ремонт, реконструкцию и строительство почти на 90 объектов.