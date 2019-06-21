Тюменцам разъясняют, что происходит в результате банкротства

Какие последствия наступают при признании гражданина банкротом? Разъясняет Елена Вишнякова, главный специалист-эксперт отдела по контролю (надзору) в сфере саморегулируемых организаций управлении Росреестра по Тюменской области.

В процессе признания несостоятельности физического лица одни последствия длятся в течение периода судебного разбирательства, другие наступают после окончания данной процедуры.

После первого слушания в суде по делу о банкротстве происходит следующее:

- начатое в отношении банкрота исполнительное производство завершается, его собственность и счета в банковских учреждениях не могут быть арестованы или изъяты;

- погашение долгов производится в порядке очередности;

- банковские иски направляются в суд, занимающийся рассмотрением дела о несостоятельности;

- пени и штрафы аннулируются.

По окончании процедуры банкротства происходит списание всех задолженностей, оставшихся после продажи имущества должника. Затем вступают в силу следующие последствия:

- на протяжении пятилетнего периода запрещаются повторное признание несостоятельности гражданина и получение им статуса индивидуального предпринимателя;

- на протяжении трехлетнего периода банкрот не имеет права работать на руководящих должностях.

Скрыть факт несостоятельности перед банковскими учреждениями невозможно. В течение пяти лет с даты завершения процедуры банкротства гражданин не вправе принимать на себя обязательства по кредитным договорам или договорам займа без указания на факт своего банкротства.