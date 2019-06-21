Тюменцам разъясняют, что происходит в результате банкротства

Какие последствия наступают при признании гражданина банкротом? Разъясняет Елена Вишнякова, главный специалист-эксперт отдела по контролю (надзору) в сфере саморегулируемых организаций управлении Росреестра по Тюменской области.
В процессе признания несостоятельности физического лица одни последствия длятся в течение периода судебного разбирательства, другие наступают после окончания данной процедуры.
После первого слушания в суде по делу о банкротстве происходит следующее:
- начатое в отношении банкрота исполнительное производство завершается, его собственность и счета в банковских учреждениях не могут быть арестованы или изъяты;
- погашение долгов производится в порядке очередности;
- банковские иски направляются в суд, занимающийся рассмотрением дела о несостоятельности;
- пени и штрафы аннулируются.
По окончании процедуры банкротства происходит списание всех задолженностей, оставшихся после продажи имущества должника. Затем вступают в силу следующие последствия:
- на протяжении пятилетнего периода запрещаются повторное признание несостоятельности гражданина и получение им статуса индивидуального предпринимателя;
- на протяжении трехлетнего периода банкрот не имеет права работать на руководящих должностях.
Скрыть факт несостоятельности перед банковскими учреждениями невозможно. В течение пяти лет с даты завершения процедуры банкротства гражданин не вправе принимать на себя обязательства по кредитным договорам или договорам займа без указания на факт своего банкротства.
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