Тюменские таможенники задержали контрафактные игрушки на 16,5 млн рублей

Фото: пресс-группа Тюменской таможни

Две фуры с контрафактом задержали таможенники в Кургане. В автомобилях, прибывших из Казахстана, было обнаружено 18 тысяч единиц детских товаров сомнительного происхождения. Правообладателям товарных знаков был причинен ущерб на общую сумму 16,5 млн рублей.

Водители должны были доставить товары в Новосибирск и Красноярск для дальнейшей реализации. Таможенный досмотр показал, что на детских игрушках нанесена символика известных производителей товаров. Куклы и детская косметика L.O.L., мыльные пузыри Peppa Pig, наборы машинок Hot Wheels, а также игрушки My little pony, Tobot, Paw Patrol и Beyblade задержаны таможенниками и помещены на хранение.

"Предотвратить ввоз в Россию контрафактных товаров удалось благодаря оперативному взаимодействию должностных лиц Тюменской таможни и сотрудников пограничного управления ФСБ России по Курганской и Тюменской областям", — сообщили в пресс-службе Тюменской таможни. Представители правообладателей товарных знаков подтвердили незаконность использования знаков.

В этом году общее количество контрафактных детских товаров, выявленных тюменскими таможенниками в Кургане, достигло 41 тысячи единиц. По оценкам правообладателей, сумма причиненного ущерба составляет уже около 39 млн рублей.