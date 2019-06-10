Зарплатный долг тюменских предприятий — свыше 100 млн рублей

На 1 июня 2019 года в Тюменской области у 21 организации есть задолженность по зарплате на общую сумму почти 102 млн рублей.

По сведениям прокуратуры Тюменской области, более половины от этой суммы приходится на 15 организаций, проходящих процедуры банкротства: АО Завод "Сибнефтегазмаш", ПАО "Ялуторовский автомобильный завод", ЗАО "Тюменский строитель", ЗАО "Стройимпульс" и другие.

За январь–май 2019 года тюменские прокуроры выявили 2 164 нарушения в сфере оплаты труда. К дисциплинарной ответственности привлечено 108 лиц, к административной — 127, возбуждено 31 уголовное дело. За пять месяцев 2019 года были погашены долги по заработной плате на сумму более 458 млн рублей.