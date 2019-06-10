Тюменки в декрете могут повысить квалификацию

11:25 10 июня 2019
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Фото: pixabay.com

Пройти курсы повышения квалификации граждан, находящихся в отпуске по уходу за ребенком,  приглашает Центр занятости населения города Тюмени и Тюменского района. Набор ведется в группы по  направлениям "Кадровый менеджмент", "Бухгалтерский учет и налогообложение", "Специалист в сфере закупок". Обучение бесплатное.

Для получения услуги необходимо зарегистрироваться в центре занятости населения. Для этого нужно предоставить заявление (по форме), паспорт гражданина РФ или документ, его заменяющий, свидетельство о рождении ребенка, документ об образовании, копию приказа с места работы, подтверждающего нахождение в отпуске по уходу за ребенком до достижения им возраста трех лет, заверенного по месту работы.

После регистрации необходимо обратиться в отдел профессионального обучения, где специалисты предоставят полную информацию о предлагаемых к обучению специальностях, а также сроках обучения.

Теги: курсы , работа
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