На тюменской судоверфи задолжали 67 работникам

12:03 28 мая 2019
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Фото: pixabay.com

В Тюмени проверку соблюдения трудового законодательства в ЗАО "Экспериментальная судоверфь" провела прокуратура.

На предприятии была задолженность по зарплате за апрель этого года в размере 1,4 млн рублей. В организации был долг перед 67 работниками.

Как сообщили в пресс-службе прокуратуры Тюменской области, в отношении генерального директора было возбуждено административное дело по ч.6 ст.5.27 КоАП РФ (невыплата зарплаты). После этого долги были погашены в полном объеме.

Теги: долги по зарплате
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