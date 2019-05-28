На тюменской судоверфи задолжали 67 работникам

В Тюмени проверку соблюдения трудового законодательства в ЗАО "Экспериментальная судоверфь" провела прокуратура.

На предприятии была задолженность по зарплате за апрель этого года в размере 1,4 млн рублей. В организации был долг перед 67 работниками.

Как сообщили в пресс-службе прокуратуры Тюменской области, в отношении генерального директора было возбуждено административное дело по ч.6 ст.5.27 КоАП РФ (невыплата зарплаты). После этого долги были погашены в полном объеме.