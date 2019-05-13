Тюменцы выступят в 17 компетенциях WorldSkills Russia

Фото: Центр занятости населения Тюмени и района

Представители Тюменской области примут участие в национальном чемпионате "Молодые профессионалы" (WorldSkills Russia). От региона выступит 21 человек по 17 компетенциям, среди которых "Ветеринария", "Кирпичная кладка", "Кондитерское дело", "Медицинский и социальный уход", "Плотницкое дело", "Производство мебели", "Сантехника и отопление", "Промышленная автоматика".

В числе участников 4 юниора (компетенции "Кондитерское дело", "Визуальный мерчендайзинг", "Предпринимательство") и представитель в категории "Навыки мудрых" ("Медицинский и социальный уход"). Как рассказала руководитель регионального координационного центра Ирина Микрюкова, это все те, кто занял первые места на региональном чемпионате и прошел отборочные туры.

Чемпионат "Молодые профессионалы" состоится с 20 по 24 мая в Казани. В 93 компетенциях будут соревноваться более 1500 человек. В 2018 году на чемпионате сборная Тюменской области завоевала 2 золотых, 1 серебряную и 1 бронзовую медали, а также 4 медальона за профессионализм.