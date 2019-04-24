Первая ипотечная ярмарка Запсибкомбанка в Тюмени прошла с успехом

Запсибкомбанк

Ипотечная ярмарка впервые прошла в Запсибкомбанке. Участие в ней приняли не только застройщики, но и риелторские агентства Тюмени - посетители могли выбрать подходящий вариант жилья и в новостройке, и на вторичном рынке.

Главный бонус прошедшей ярмарки – сниженная ставка по ипотеке Запсибкомбанка: 10% годовых на готовое жилье и 10,1% годовых на строящееся жилье. Ставка действовала для всех вне зависимости, получает клиент зарплату на карту Запсибкомбанка или нет.

Тех, кто не смог попасть на мероприятие, Запсибкомбанк ждет 26 и 27 апреля в Ипотечном центре на улице Республики, 156/1 и в офисах банка в Тюмени в соответствии с режимами их работы. В дни ипотечной ярмарки вас ожидают новые возможности:

- специальная ставка от 10% по ипотеке для всех посетителей;

- принятие решения по заявке в короткие сроки;

- консультации по ипотеке под маткапитал, молодым семьям, с бюджетным сертификатом и другими льготами;

- скидки от застройщиков и агентств недвижимости.

"Первые дни ипотечной ярмарки (19 и 20 апреля) оказались особенно полезными для тех, кто планировал получить подробные консультации профессионалов разных направлений в один день и в одном месте. В итоге заявки на ипотеку подали в 2 раза больше клиентов, чем обычно. Поэтому мы продолжаем ипотечную ярмарку и ждем вас 26 и 27 апреля в Ипотечном центре на Республики, 156/1, где вы сможете получить консультации как застройщиков, агентств недвижимости, так и кредитных специалистов Запсибкомбанка, которые подробно расскажут об использовании маткапитала, бюджетного сертификата и других льгот и примут заявку на ипотеку под 10% годовых. Если вам удобнее посетить другой офис, то заявку на ипотеку со сниженной ставкой у вас примут в любом офисе банка", – прокомментировал директор Дирекции розничного бизнеса ПАО "Запсибкомбанк" Иван Бочарников.

Консультации в Ипотечном центре Запсибкомбанка от представителей агентств недвижимости будут проводиться 26 апреля с 10:00 до 17:00; по объектам недвижимости от представителей застройщиков – 27 апреля с 10:00 до 17:00.