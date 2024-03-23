Более 12 тысяч ипотек оформлено в регионе

За два прошедших месяца 2024 года в Тюменской области зарегистрировано 12 225 ипотечных сделок. От общего числа зарегистрированных ипотек 1 061 приходится на "льготную" ипотеку, - сообщили в Управлении Росреестра региона.
Доля заявлений о государственной регистрации ипотеки, поданных в электронном виде, срок регистрации по которым не превышает 24 часа, составляет 97,8%, - сообщает Мегатюмень.
– Регистрация в течение одного дня возможна в рамках разработанной Росреестром совместно с банковским сообществом программы "Ипотека за 24 часа", – пояснил заместитель руководителя ведомства Вячеслав Санников.
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