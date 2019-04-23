В Тюменской области усилят противопожарный контроль в лесах

Обстановку по лесным и ландшафтным пожарам, взаимодействие областных структур и муниципалитетов, комплекс организационно-технических мероприятий по предупреждению возгораний в Тюмени на заседании оперативного штаба по охране лесов от пожаров. В нем приняли участие главы городов и районов, руководители региональных и федеральных органов исполнительной власти, представители областных управлений МЧС, МВД и других ведомств.

Весенний пик пожарной опасности традиционно приходится на майские праздники. Именно в это время происходит большее количество лесных и ландшафтных пожаров. По информации директора областного департамента лесного комплекса Николая Пуртова, на 22 апреля в Тюменской области уже ликвидировано 4 лесных и 18 ландшафтных пожаров. Региону присвоен 2 класс пожарной опасности.

Глава региона Александр Моор поручил держать ситуацию на контроле, вести ежедневный мониторинг, усилить авиационное и наземное патрулирование лесов, чтобы не допустить возникновения пожаров. Особое внимание следует обратить на места массового отдыха граждан, населенные пункты, дачные и садоводческие кооперативы, детские лагеря, прилегающие к лесным массивам, сообщает пресс-служба губернатора.

С 19 апреля на большей части Тюменской области объявлен пожароопасный сезон. В Вагайском, Тобольском и Уватском районах пожароопасный сезон будет объявлен с 26 апреля.