Тюменская область и "Российский экспортный центр" обозначили темы дальнейшего сотрудничества

Фото пресс-службы ТПП ТО

Достичь показателей, поставленных президентом страны в части развития несырьевого неэнергетического экспорта, возможно только при тесном, эффективном взаимодействии с бизнесом, поддержке и стимулировании региональных компаний, нацеленных на зарубежные рынки. Со стороны федеральных властей вводятся регуляторные меры, но вклад в дело, обратная связь и стремление самих предприятий развиваться в этом направлении – ключевое условие успеха. Об этом заявил старший вице-президент "Российского экспортного центра" Алексей Кожевников входе встречи с руководством предприятий-экспортеров Тюменской области. По видеоконференцсвязи в обсуждении участвовали представители РЭЦ в Москве, курирующие направления деятельности ведомства.

С докладом о роли бизнеса в развитии экспортной деятельности в Тюменской области выступила вице-президент Торгово-промышленной палаты региона Елена Аверина. Она подчеркнула, что с мая по декабрь 2018 года при поддержке правительства области реализовывался проект "Экспортный марафон", включающий 26 выездных мероприятий на территории России и за её пределами. В рамках работы тюменские предприятия заключили 36 контрактов на сумму порядка 150 млн рублей. Основными экспортными странами стали: Казахстан, Германия, Латвия, Литва, Белоруссия, Узбекистан. В планах этого года – дальнейшая реализация проекта, расширение списка стран-партнеров и номенклатуры экспортной продукции.

Важным звеном в реализации проекта "Экспортный марафон" стал образовательный блок. Торгово-промышленная палата Тюменской области провела 11 семинаров совместно с РЭЦ и 10 практических курсов по запросам бизнеса: маркетинг, логистика, поиск рынков сбыта и другим темам. "Всего бизнес получил порядка 300 консультаций от ведущих специалистов страны по практическим вопросам выхода на внешние рынки. Выстроилась схема, которая позволяет сопровождать каждого экспортера, выстраивать логистику, помогать с подготовкой и сопровождением документов", - подчеркнула Елена Аверина.

Вице-президент Торгово-промышленной палаты Тюменской области обратила внимание, что в прошлом году на площади более 100 квадратных метров была открыта экспозиция товаров тюменских производителей в Шанхае. По словам Елены Авериной, упор в работе сделан на продукцию пищевой промышленности, в этом году планируется расширить номенклатуру представленной продукции. Кроме того, площадка используется как место для активного диалога с зарубежными коллегами, ею пользуются компании-экспортеры Тюменской области.

В 2018 году создан доступный, понятный сайт "Центра поддержки экспорта". Он дает полный комплекс информации, которую желает получить бизнес. Кроме того, представители региона продвигают тюменскую продукцию на рынках Казахстана, Азербайджана, Китая и Вьетнама. Создана "Ассоциация экспортеров Тюменской области". Она объединила 11 ведущих компаний, не первый год занимающихся экспортом и имеющих практические наработки деятельности.

"В прошлом году на зарубежных рынках мы продавали товары пищевой промышленности, машиностроения, синтетические материалы. Уверены, что у Тюменской области большой потенциал в сфере экспорта информационных технологий, инноваций в нефтегазовой сфере, медицинского и экотуризма, образования", - обратила внимание Елена Аверина.

Алексей Кожевников заметил, что РЭЦ вскоре планирует реализацию проекта акселерации российских экспортеров IT на целевые рынки, в частности Восточной Азии. Он предложил тюменским компаниям подключиться к этой работе.

Елена Аверина добавила, что у региона есть потребность развивать перспективные каналы развития экспорта: "Мы уходим в электронную торговлю и стремимся представить тюменские компании на большинстве существующих площадок"

РЭЦ ежегодно проводит крупные мероприятия в части экспорта. Тюменская область предложила рассмотреть возможность соорганизации одного из мероприятий. Дополнительным стимулом для продвижения тюменских товаров и увеличения числа предприятий-экспортеров является конкурс "Лучший экспортер года".

Торгово-промышленная палата Тюменской области выступает инициатором создания "Экспортной академии" в регионе. Этот проект позволит аккумулировать усилия по образовательному проекту РЭЦ, сотрудничество по которому продолжается третий год подряд. "Регион имеет наработки, аккредитованных преподавателей, которые прошли аттестацию в школе РЭЦ. Есть опыт работы с зарубежными образовательными центрами и теперь мы можем на своей площадке создать Центр, который объединит ресурсы известных образовательных проектов", - сообщила Елена Аверина.

Старший вице-президент "Российского экспортного центра" поддержал эту идею, отметив, что РЭЦ готовится открыть подобный проект на Дальнем Встоке и готов обсуждать эту тему на Урале.

РЭЦ реализует программу "Акселератор экспортного роста". Её суть в предоставлении государственной консалтинговой услуги, которую оказывает госкорпорация в виде работы с компаниями, желающими выходить на экспорт или развивать экспортную компетенцию, расширять рынок присутствия и перечень товаров. В лице государственной компании бизнесу индивидуально представляется тренер, который по международной методологии проводит оценку компетенций компании по экспорту, составляет индивидуальный план по её развитию и помогает двигаться дальше.

"В настоящее время действует часть программ. Запланировано еще несколько. Тюменская область может стать одним из пилотных регионов по реализации определенной из них", - подвел итог Алексей Кожевников.

Отметим, на заседании присутствовали заместитель губернатора Тюменской области Вячеслав Вахрин, руководитель "Российского экспортного центра" в Екатеринбурге Андрей Казанцев, начальник Тюменской таможни Борис Яськов, представители департамента инвестиционной политики и государственной поддержки предпринимательства Тюменской области, руководители ведущих предприятий-экспортеров Тюменской области.