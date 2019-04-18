В Тюмени за лето благоустроят 52 двора

Комплексному благоустройству а этом году подлежат 52 дворов Тюмени. При отборе дворовых территорий учитывалось наличие или отсутствие системы водоотведения, уличного освещения, детских и спортивных площадок.

За 7 лет в Тюмени более 300 дворовых территорий приведено в порядок и эта работа продолжается.

Как сообщил глава города Руслан Кухарук, среди критериев при отборе оценивались степень участия собственников в благоустройстве территории двора и уровень просроченной задолженности по оплате взносов на капремонт общего имущества.

Учитывалось также, находится ли земельный участок под многоквартирным домом на государственном кадастровом учете, есть ли на территории самовольно установленные металлические гаражи и погреба, созданы ли ТСЖ, ЖСК, работает ли совет дома.

Итоговая оценка определялась суммированием баллов по всем критериям. В программу не включаются аварийные и подлежащие сносу дома.

Сейчас горожане обсуждают проекты благоустройства дворов, решают, где поставить детскую площадку, сколько сделать мест для парковки. "Для нас очень важно, что на всех этапах благоустройства ведется народный контроль. Собственники прекрасно понимают, что объект передается на баланс для последующего его содержания, поэтому и требуют качественного подхода во всем", отметил Кухарук.