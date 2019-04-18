Эксперты налогообложения расскажут тюменцам, как выйти из проверок без потерь

22 апреля в Деловом Доме “Петр Столыпин” пройдет первая Западно-Сибирская Налоговая конференция для предпринимателей “НАЛОГИ. РИСКИ. ТРЕНДЫ”. Бесплатная конференция состоится при поддержке регионального отделения "Деловой России".

При участии фискальных органов, спикеров из Тюмени и Новосибирска на конференции рассмотрят наиболее актуальные вопросы в сфере налогового контроля, налоговой ответственности, налогового планирования и другие актуальные вопросы для бизнеса.

На конференцию в качестве спикеров приглашены известные эксперты в области налогообложения:

Виктор Бациев - экс-судья, председатель налогового состава ВАС РФ, руководитель правового направления Проекта "Поддержка";

Ирина Петухова - налоговый адвокат. Руководитель налогового комитета ТРО Деловой России. Председатель налогового комитета при Торгово-Промышленной Палате Тюменской области;

Денис Гермаш - адвокат. Заместитель руководителя налогового комитета Тюменского регионального отделения Деловой России. Заместитель председателя налогового комитета при Торгово-промышленной Палате Тюменской области;

Мария Ильяшенко - управляющий партнер Юридического партнерства "Курсив", руководитель налоговой практики, эксперт по налогообложению, член Ассоциации юристов России, член Палаты налоговых консультантов РФ;

Алексей Артюх – партнер юридической компании "Taxology" г.Москва. Эксперт в налоговой сфере, регулярный спикер профильных конференций Infor-media, Актион-МЦФЭР, Право.ру, проекта "Поддержка" и других. Неоднократно успешно представлял интересы налогоплательщиков в Верховном Суде Российской Федерации;

Виктор Пильников – помощник депутата Государственной Думы Российской Федерации. Заместитель Председателя подкомитета по развитию инструментов финансирования инновационных и венчурных проектов ТПП РФ. Управляющий партнер и соучредитель ООО "Межрегиональный Деловой Консалтинг".

Налоговый адвокат и организатор конференции Ирина Петухова:

Мы не будем рассказывать о каких-то "реальных" способах оптимизации налогов, все наши доводы основаны исключительно на нормах закона и выводах судебной практики. Мы хотим рассказать предпринимателям о реальных и действенных способах защиты во время налоговой проверки и последствий ее проведения. Мы будем рассматривать реальные примеры из практики на понятном для бизнеса языке.

Место проведения конференции: Деловой дом "Пётр Столыпин", ул. 50 Лет Октября, 8б, 2-й этаж, зал “Уренгой”, регистрация - с 9:00.