ГК "Дамате" готовится засеивать поля в Тюменской области

Группа компаний "Дамате", которой принадлежит крупнейший в Сибири молочно-товарный комплекс на 4,6 тыс. голов дойного стада, готовится в конце апреля начать посевную кампанию в Тюменской области., сообщили в пресс-службе губернатора.

На сегодняшний день на комплексе ведутся подготовительные работы, закуплено более 60% минеральных удобрений и средств защиты, продолжается закупка семян различных культур под посев. В посевной будет задействовано более 20 единиц сельхозтехники: тракторы, культиваторы, сеялки, разбрасыватели, погрузчики и автотранспорт. В марте будет проведено обучение механизаторов и специалистов. В качестве преподавателей приглашены ведущие эксперты, а также технические специалисты компаний - дилеров техники. По результатам будет проведена оценка знаний с выдачей сертификатов, сообщается на официальном сайте "Дамате".

В 2019 году группа компаний вносит ряд изменений в севооборот: вводятся более адаптированные к климатической зоне гибриды кукурузы. Доля злаковых растений на зеленую массу в севообороте составит порядка 20% от общей площади сенажной группы. Злаковый сенаж содержит мало калия, поэтому подходит для сухостойных коров и молодняка. В ходе весенней посевной "Дамате" также планирует посеять такие культуры как, кукурузу - на силос, люцерну, райграс, злаковые травосмеси – на сенаж и сено.