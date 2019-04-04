В пригороде Тюмени за сезон отремонтируют 94 км дорог

12:19 04 апреля 2019
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Фото пресс-службы администрациии Тюменского района

В Тюменском районе в 2019 году по программе нацпроекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги" будет отремонтировано 179 объектов дорожной инфраструктуры общей протяженностью 94 км.

По 43 объектам торги уже состоялись. Подрядчиком на выполнение дорожных работ выбрано ОА "ТОДЭП".

В течение сезона компания приведет в порядок улицы в поселках Винзили и Новотарманский, деревнях Падерина, Малые Акияры, Нариманова, Патрушева, Падерина, Субботина, Дударева и Дербыши, в селах Каскара, Горьковка, Луговое, Мальково и Онохино, сообщили в администрации района.

Теги: ремонт дороги
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