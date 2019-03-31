Счетная палата отчиталась перед депутатами о контроле за расходованием бюджетных средств

В 2018 году Счетная палата Тюмени провела 31 контрольных и 38 экспертно-аналитических проверок документов и выявила нарушений в использовании бюджетных средств на 53 млн рублей. К возврату в казну истребовано 5,9 млн рублей. К должностным лицам, допустившим финансовые нарушения, применено 39 дисциплинарных взысканий. Об этом на мартовском заседании городской думы депутатам сообщил председатель Счетной палаты Владимир Казанцев.

Основные нарушения зафиксированы в бухгалтерском учете и финансовой отчетности - около 30 процентов. Причины таких нарушений обусловлены недостаточной финансовой дисциплиной и незнанием изменений нормативно-правовой документации, считает Казанцев.

"Предупредительное воздействие - одна из важнейших наших задач. Результаты проверок являются объективной информацией об уровне бюджетной дисциплины, качестве бюджетного планирования", - отметил председатель счетной палаты и предложил больше внимания уделить образовательным семинарам.

Глава города Руслан Кухарук сообщил, что каждый факт нарушений тщательно рассматривается. Меры реагирования разные: административная ответственность, обращения в суд, взыскание денег с подрядчиков, корректировка проектной документации, пересмотр выполненных объемов работ; если необходимо - подключаются правоохранительные органы.

Председатель думы Евгений Заболотный отметил, что нарушений становится меньше, но есть еще вопросы, по которым необходимо работать. "Ни одно нарушение не остается без подробного анализа и разбирательства. Выясняются причины, факторы, повлиявшие на это, выносится соответствующее решение. Очень важное предложение - по повышению квалификации наших муниципальных служащих, заказчиков и подрядчиков", - прокомментировал доклад Заболотный.

Председатель постоянной комиссии по экономическому развитию и бюджету гордумы Оксана Величко положительно оценила деятельность Счетной палаты: работа палаты хорошо спланирована, депутаты также могут участвовать в формировании этого плана. Палата не только выявляет нарушения, но и создает четкую базу для работы над ними и администрации Тюмени, и депутатскому корпусу.

Депутаты рекомендовали администрации города усилить контроль за расходованием бюджетных средств, обратить внимание на повышение профессионального уровня специалистов, работающих с финансами, Счетной палате - продолжить внедрение современных методов контроля и получения информации.