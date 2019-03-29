Депутаты обсудили строительство и ремонт объектов соцсферы в Тюмени

Финансирование из бюджета строительства и ремонта объектов общего и дополнительного образования, здравоохранения, культуры, спорта в 2018 году обсудили депутаты Тюменской городской думы на заседании 28 марта.

В информации были представлены основные направления работы администрации в 2018 году по капремонту, реконструкции и приобретению вышеперечисленных объектов. Депутаты профильной комиссии единогласно рекомендовали администрации города продолжить работу, направленную на обеспечение доступности услуг в сфере образования, культуры и спорта для горожан.

Заместитель председателя постоянной комиссии по экономическому развитию и бюджету гордумы Екатерина Вешкурцева отметила, что муниципалитет планомерно ведет большую деятельность по разработке проектно-сметной документации и инструментальному обследованию существующих объектов. "Эти виды работ для горожан не видны, но это большая подготовка для будущих ремонтов. В 2018 году капитальный ремонт и реконструкция проводилась на 41 объекте: в 32 помещениях учреждений образования, на пяти объектах культуры, на трех – системы здравоохранения, и в одном учреждении подведомственном департаменту по спорту и молодежной политике", - сообщила депутат.

Директор городского департамента имущественных отношений Елена Уляшева напомнила депутатам, что соцобъекты на территории города возводит регион, а затем безвозмездно передает их в муниципальную собственность для оперативного управления. Так, в прошлом году городу переданы гимназия № 49 в микрорайоне Ямальский–2, детский сад в Тюменском–2. Три здания под учреждения образования муниципалитет приобрел за бюджетные средства.

В 2019 году будут проводиться работы, начатые в 2018-м, на 59 объектах социальной сферы.