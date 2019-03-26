Быстрый интернет добрался до Сладково

фото - Пресс-служба "Ростелекома"

В райцентр Сладковского района, что находится в 400 км от областной столицы, быстрый интернет и цифровое интерактивное телевидение провел "Ростелеком". Для того, чтобы сладковцы смогли оценить инновационную технологию "оптика в квартиру", связисты проложили по поселку почти 6 километров оптоволоконной линии.

Оптическая сеть охватит 2 жилых корпуса в Военном городке и более 100 домов в частном секторе Восточного микрорайона. В результате 160 семей Сладково смогут пользоваться интернетом со скоростью более 100 Мбит/с и всеми цифровыми услугами компании: "Интерактивное ТВ", "Видеонаблюдение", "Умный дом", цифровая телефония. Абоненты получат интернет по оптическому кабелю, заведенному прямо в дом или квартиру. Это гарантирует устойчивость сигнала и защищает абонентов от несанкционированного доступа.

"Для успешного развития поселка очень важно наличие современных инфраструктурных объектов и коммуникаций. Современные оптические линии позволят жителям села активно пользоваться государственными электронными услугами: оплачивать коммунальные услуги, записываться на прием к врачу, оформлять паспорт, проверять пенсионные накопления", - отмечает глава Сладковского района Александр Иванов.

"Услуги связи по "оптике" открывают новые возможности и чрезвычайно востребованы у жителей села. Например, решение "Умный дом" предназначено для контроля за происходящим в квартире. Находясь за пределами жилого помещения, хозяин всегда своевременно получит информацию о задымлении или протечке, - отмечает Вячеслав Брезгин, начальник линейно-технического цеха ПАО "Ростелеком". - Сельчанам не придется ждать завершения всего проекта: строительство проводится поэтапно, а доступ к новым услугам появляется по мере подключения домов к "оптике".

В Сладково около 1 200 домохозяйств. Заявки на подключение интернета уже подали 85 семей. Первые подключения запланированы на конец марта. В перспективе "Ростелеком" планирует увеличить количество абонентских портов, сообщили в пресс-службе компании.