В Тюменской области фирма задолжала зарплату 170 работникам

Более 2 млн рублей составляет задолженность по зарплате перед сотрудниками на предприятии АО "Специализированное строительное управление - 6", зарегистрированном в Тобольске. По сообщению прокуратуры Тюменской области, долг образовался перед 170 работниками.

"В этой связи первый заместитель прокурора области официально объявил директору общества предостережение о недопустимости нарушения трудового законодательства и разъяснил, что за невыплату заработной платы он может быть привлечен к административной или даже к уголовной ответственности. Руководителю фирмы предложено в кратчайшие сроки ликвидировать задолженность по оплате труда", — сообщает пресс-служба прокуратуры Тюменской области.