Построить 57 этажей за 19 дней. Достигнут ли тюменские застройщики мировых рекордов?

Технический прогресс шагнул далеко вперед и позволил значительно ускорить темпы строительства во всем мире. В Америке международная организация, которая занимается строительством доступного жилья, поставила мировой рекорд по скорости: жилой дом с тремя спальнями был возведен за 3 часа 23 минуты.

Китайские застройщики также известны своими рекордами в темпах строительства, так в их копилке уже есть:

15-этажное здание, построенное за 48 часов. Трудились над ним 1 200 рабочих со скоростью 3 этажа / день. В итоге, соорудили небоскреб, в котором есть 800 квартир и рабочие помещения на 4000 человек. Общая площадь — 186 тысяч квадратных метров;

57-этажное здание, возведенное за 19 дней;

30-этажный отель, построенный за 15 дней;

Такая скорость достигнута благодаря тому, что почти все основные модули были заранее изготовлены на заводе и собраны вместе на строительной площадке.

А в Индии 10-этажное здание умудрились построить всего за 48 часов и установили новый рекорд. Строительные работы проходили 3 и 4 декабря 2012 года. Общая площадь — 25 000 квадратных метров. Здание строили сотни рабочих, 200 человек технического персонала и 24 инженера.

В России подобных рекордов еще не было. Суровые погодные условия накладывают свой отпечаток на динамику строительства. Тем не менее, в России есть минимально допустимые нормы. Сроки, при обеспечении которых качество выполненных работ не пострадает. Так, многоквартирный 16-этажный дом в монолитном исполнении должен быть построен за +/-1,5 года с учетом погодных условий региона. Чтобы обеспечить необходимую скорость, в компании должна быть хорошо отлажена поставка материалов и организована круглосуточная работа строителей. А для этого застройщик должен обладать достаточным и бесперебойным финансированием проекта. Только системно выстроенные бизнес-процессы обеспечат высокие темпы строительства. По динамике строительства можно быстро определить ликвидность проекта. Чем быстрее идет стройка, тем выше на него спрос.

Что же мы увидим, если обратим внимание на тюменские проекты? Как обстоят дела с темпами строительства в Лучшем городе Земли?

По существующему закону все застройщики обязаны публиковать на сайте проекта отчеты о ходе строительства. Чтобы оценить скорость, не нужно обладать специальными знаниями и навыками, достаточно посмотреть на фото-, видеоматериалы и сразу станет понятно, кто и как строит.

Обратим внимание на темпы строительства проекта "Европейский берег" от компании "Страна-Девелопмент". Компания строит настолько быстро, что может дать фору практически всем существующим проектам в Тюмени. И все это без ущерба качеству, что является немаловажным фактором.

Еще летом прошлого года на берегу реки Тура в районе ТЦ "Зеленый берег" было пустое поле. На данный момент в "Европейском береге" ведется строительство трех домов. У первого дома, под названием Барселона, уже возводят 14 этаж (срок ввода 4 квартал 2019 г.). В остальных двух домах, со сроком ввода 2 квартал 2020 года, строят уже 8 и 9 этаж. Застройщик 2 раза в месяц выкладывает отчет о ходе строительства. Количество строительной техники и рабочих впечатляет. Похоже, этот лакомый кусочек земли, из-за которого было так много споров, совсем скоро будет заселен. Если темпы строительства сохранятся, то вполне возможно, что даже раньше анонсируемых сроков.

Далеко не все проекты тюменских застройщиков могут похвастаться такими впечатляющими темпами строительства. Несколько жилых комплексов с помпой и городским масштабом отметившие открытие продаж квартир в одно время с "Европейским берегом" только-только выходят на уровень возведения второго этажа либо ведут монолитные работы, не занимаясь кладкой внутренних и наружных стен. Наверное, поэтому стараются подальше спрятать или представить в частичном (урезанном формате) отчеты о ходе строительства.

В общем, до мировых рекордов России еще далеко, да и российским нормам отвечают далеко не все застройщики Тюмени. Но лидер среди строительства новых проектов в центре нашего города явно прослеживается. Самостоятельно убедиться в высоких темпах строительства "Европейского берега" можно на сайте застройщика https://eurobereg72.ru/