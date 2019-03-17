Тюменские студенты встретились с руководителями местных агропредприятий

Студенты ГАУ Северного Зауралья получили возможность пообщаться напрямую с руководителями крупнейших сельскохозяйственных предприятий и крестьянских хозяйств Тюменского района. На встрече говорили о прохождении практики и будущем трудоустройстве.

Как сообщили в пресс-службе главы Тюменского района, в мероприятии приняли участие представители агрофирм "Луговская", "Ясень-Агро", крестьянского хозяйства "Гаврилова С.Ф.", совхоза "Червишевский", Червишевского ЖКХ, птицефабрик "Боровская" имени А.А. Созонова" и "Пышминская", тепличного комбината "Тюмень-Агро", АО "Успенское" и "Мальковское" и других. Они познакомились с будущими работниками и рассказали о своих предприятиях.

Студенты интересовались оборудованием предприятий, порядком оформления документов при трудоустройстве, востребованностью специальностей "Инженер-механик" и "Ветеринарно-санитарная экспертиза". Среди прозвучавших вопросов – размер зарплаты, в том числе во время практики, и предоставление жилья.

По словам заместителя главы района Виталия Беспалова, на предприятиях агропромышленного сектора не так много вакантных мест. Часть из них уже в этом году будет закрыта выпускниками аграрного университета.

"Тюменский – один из немногих районов, максимально интегрированный в образовательный, научный и производственный процессы университета", – подчеркнула ректор ГАУ Северного Зауралья Елена Бойко.

