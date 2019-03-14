Обеспеченность торговыми площадками в Тюмени на 202% выше нормы

Развитие потребительского рынка Тюмени в 2018 году обсудили на отраслевом совещании в городской администрации.

По сведениям директора департамента потребительского рынка Елены Ерёминой, на конец года в областном центре действовало 4318 торговых объектов. Из них 1797 торгует непродовольственными товарами, 1724 – продовольственными, продажа товара организована в 669 нестационарных объектах, 128 объектов реализуют смешанные товары.

Обеспеченность тюменцев торговыми площадями составляет 202,5 % от норматива. В Тюмени 17 гигантских торговых объектов, площадь которых превышает 20 000 кв. м. Самые крупные — ТЦ "Кристалл" и "Сити Молл". В Тюмени работает 7 рынков, количество магазинов местных производителей увеличено до 256, стало больше секций в торговых центрах. В 2018 году товарооборот в торговле дал прирост 20,8 млрд рублей.

По словам Елены Ерёминой, покупательная способность жителей областного центра выше показателей соседних регионов на 30%. В минувшем году тюменцы тратили больше на 22,9 тыс. рублей, и общая сумма покупок на каждого жителя в год составила 253,8 тыс. рублей.