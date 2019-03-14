ЭК "Восток" и ТРИЦ помогают тюменцам разобраться в платежках за ЖКУ

В офисах ЭК "Восток" и ТРИЦ в последние дни очень многолюдно. Связано это с февральскими квитанциями за ЖКУ. В большинстве своем вопросы касаются январских перерасчетов за обращение с мусором.

Форма квитанции ТРИЦ такова, что корректировки за услугу по обращению с ТКО отражены в новой квитанции, причем даже у тех клиентов, которым перерасчет не производился. То есть вместо 10% клиентов, кому был произведен перерасчет в связи с программным сбоем в январе, квитанции со строкой о корректировке получили все.

При этом сумма к оплате приводится в строке "Итого к оплате", и расчеты с клиентами ведутся именно по ней. В этой строке отражается сумма, из которой исключены январские платежи за ТКО у всех, кто услугу за январь оплатил.

Генеральный директор ОАО "ТРИЦ" Олег Туровинин:

В квитанциях за февраль 2019 года за обращение с ТКО, помимо начисления за февраль, в расшифровке квитанции в графе "Перерасчеты" отражено верное начисление по ТКО за январь 2019, так как перерасчет за январь был сделан уже в феврале. Если потребитель оплатил эту услугу за январь, то в квитанции в графе "Итого к оплате" эта сумма учтена. В квитанции за февраль 2019 двойного начисления по услуге обращение с ТКО не было.

Также, помимо услуги по обращению с ТКО, ежегодно вопросы вызывает отопление, которое предсказуемо увеличивается в зимние месяцы в связи с морозами. Также потребители приходят с вопросами об установке или замене приборов учета, переоформлению лицевых счетов и т.д. Поэтому поток посетителей действительно сейчас выше, чем обычно.

Чтобы избавить клиентов от длительного ожидания своей очереди, с 12 марта штат сотрудников в центрах обслуживания клиентов АО "ЭК "Восток" в Тюмени расширен. Дополнительные сотрудники будут работать до тех пор, пока поток людей не уменьшится, сообщили в пресс-центре ЭК "Восток".