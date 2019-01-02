ЛПХ Тюменской области получали займы на развитие

За 9 месяцев 2018 года кредитные кооперативы выдали ЛПХ Тюменской области почти 2 тыс. займов. Средний размер выплаты составил 155,6 тыс. рублей.

Как сообщил департамент АПК Тюменской области, 97% займов получили граждане, ведущие личные подсобные хозяйства, а 3% - фермеры. Заемные ресурсы направляют на развитие сельскохозяйственного производства и повышение его товарности.

Действующая в Тюменской области система сельскохозяйственной кредитной потребительской кооперации обладает значительным кредитным портфелем (более 705,9 млн рублей) и при разумном руководстве финансовыми потоками способна обеспечить потребность личных подсобных хозяйств граждан, основных членов-пайщиков кредитных кооперативов, в доступных заемных ресурсах на развитие сельскохозяйственного производства, пишет ИА "Тюменская линия".