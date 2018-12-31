Тюменский район внес значимый вклад в продуктовую корзину региона

Экономические показатели сельскохозяйственной отрасли Тюменского района превысили результаты прошлого года. За 2018 год "Столичный" поставил десятки тонн молока и мяса, миллиард штук яиц и тысячи тонн овощей.

По информации начальника управления АПК администрации Тюменского района Валерия Герасимова, прирост наблюдается по всем видам продукции. По итогам года в сельхозпредприятиях будет произведено более 48 тысяч тонн мяса скота и птицы в убойном весе,

более 46 тысяч тонн молока, около полутора миллиардов штук яиц. Производство продукции в хозяйствах всех категорий составило около 15 млрд рублей – 102% по отношению к 2017 году.

В хозяйствах всех категорий по итогам 2018 года произведено продукции почти на 3% больше по сравнению с прошлым годом, в основном за счет роста производства на АО "ПРОДО Тюменский бройлер".

Средний надой молока на одну корову увеличился по сравнению с прошлым годом на 2% и составил 6 102 кг. Производство яиц по предварительным итогам выросло почти на 3%, пишет "Комсомольская правда – Тюмень".

Напомним, Тюменский район признан лидером по производству молока на юге региона. Здесь же зафиксировано самое крупного дойное стадо региона – более 7 тыс. коров.

Зерновых и зернобобовых культур, овощей в 2018 году из-за погодных условий получено меньше, чем в прошлом, а вот валовый сбор картофеля превысил 108% к 2017 году. Увеличился сбор овощей закрытого грунта, запасено больше кормов.