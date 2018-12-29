Тюмень будет проводить образовательные туры для российских школьников

Соглашение о взаимодействии в рамках детского образовательного проекта "Живые уроки" в начале 2019 года планируют заключить Федеральное агентство по туризму, правительство Тюменской области и Российский союз предприятий (учреждений, организаций) туристской индустрии (РСТ).

Об этом стало известно на заседании президиума регионального правительства 28 декабря .

Трехстороннее соглашение касается развития экскурсионно-образовательного туризма. Участие в нем позволит заявить на федеральный уровень тюменские образовательные туры для детей и подростков "Императорский маршрут" и "Черное золото Сибири", профориентационный тур, связанный с историей и уроками химии. Уже достигнуты предварительные договоренности с Тюменским индустриальным университетом и компанией СИБУР, сообщается на сайте правительства.