Тюмень будет проводить образовательные туры для российских школьников

17:00 29 декабря 2018
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Соглашение о взаимодействии в рамках детского образовательного проекта "Живые уроки" в начале 2019 года планируют заключить Федеральное агентство по туризму, правительство  Тюменской области и Российский союз предприятий (учреждений, организаций) туристской индустрии (РСТ).

Об этом стало известно на заседании президиума регионального правительства 28 декабря .

Трехстороннее соглашение касается развития экскурсионно-образовательного туризма. Участие в нем позволит заявить на федеральный уровень тюменские образовательные туры для детей и подростков "Императорский маршрут" и "Черное золото Сибири", профориентационный тур, связанный с историей и уроками химии. Уже достигнуты предварительные договоренности с Тюменским индустриальным университетом и компанией СИБУР, сообщается на сайте правительства.

Теги: Императорский маршрут , образование , Сибур , ТИУ , Тобольск , туризм
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