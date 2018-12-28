В Тюменской области развивается 100 инновационных проектов

Департамент инвестиционной политики и государственной поддержки предпринимательства подвел итоги работы по развитию сферы высокотехнологичного бизнеса в 2018 году.

Основным инфраструктурным элементом поддержки инновационных разработок является Тюменский технопарк. За год Экспертным советом технопарка было рассмотрено 48 инновационных проектов, одобрено 32, из них статус резидентов получили 26 компаний. Это абсолютный годовой рекорд за десятилетнюю историю развития сферы инноваций в регионе. Всего в бизнес-инкубаторе технопарка сегодня реализуют инновационные проекты около 60 малых компаний.

Получателями субсидий на реализацию проектов на общую сумму более 89 млн рублей стали 6 региональных инновационных предприятия.

Поддержку получили компании, работающие над созданием опытного образца или высокотехнологичного производства, среди них и ГМС "Нефтемаш", реализующий беспрецедентный проект по разработке мобильного эталона для поверки средств измерения скважинной продукции. Это предприятие стало первым, получившим новый вид государственной поддержки, ориентированной на содействие кооперации промышленных предприятий с вузами Тюменской области.

В 2018 году впервые в Тюмени трем компаниям: ГазВелл Системы, Смарт Си, Галактион - выделены гранты на общую сумму более 6,5 млн рублей на научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы.

Кроме того, в прошедшем году правительство Тюменской области совместно с региональным Фондом микрофинансирования запустили новую программу поддержки инноваторов "Микроинвест". Программа предполагает выдачу инвестиционных займов под 3% годовых до 3 млн рублей на 3 года. Займами воспользовались 5 компаний, общая сумма займов составила 10,92 млн рублей.

Заместитель директора департамента инвестиционной политики и государственной поддержки предпринимательства Антон Машуков:

Усилия, предпринимаемые правительством области и региональными институтами развития для формирования комфортных условий развития технологичных и инновационных проектов, приносят свои плоды. Нам удалось охватить мерами поддержки практически все виды предпринимателей от микро-предприятий до представителей крупного бизнеса. Сейчас в регионе работают порядка 50 крупных высокотехнологичных производств, а с учетом субъектов МСП - более 100 инновационных компаний. Перед нами стоит задача работать не только на количество, но и на качество стартапов, расширять их отраслевую линейку. Благодаря тому, что в Тюменской области на региональном уровне мы разработали механизм субсидирования проектов с привлечением вузов и начали реализацию первого такого проекта совместными усилиями ГМС "Нефтемаш" и ТюмГУ, в ближайшем будущем в регионе планируется реализовать еще несколько крупных проектов.

В Школе инновационного мышления ведется работа по формированию регионального сообщества технологических предпринимателей. На это направлены коммуникативные площадки современного формата, открытые лекции, семинары, кейс-румы и другие мероприятия, популяризирующие инновационную сферу. С начала августа на втором этаже технопарка работает IT-коворкинг, где организовано современное рабочее пространство для молодежи, ориентированной на предпринимательскую и инновационную деятельность.

Наряду с уже ставшими традиционными мероприятиями технопарка, в этом году появились новые партнерские форматы. Так, Российским государственным университетом нефти и газа имени И.М. Губкина совместно с венчурным фондом North Energy Ventures, Phystech Ventures проведен венчурный акселератор G100k. В финале эксперты нефтегазодобывающих компаний рассмотрели 12 итоговых проектов команд-разработчиков технологий для отрасли (из 100 участников).

Открытый университет Сколково провел преакселерационную программу "Навигатор инноватора", основная цель которого - объединение усилий, ресурсов региона и федеральных институтов развития для массового развития технологического предпринимательства.

В июне 2018 года прошла вторая "Неделя инноваций, ключевым событием которой стал Всероссийский отбор проектов для получения финансирования "Битва стартапов в Тюмени", в рамках которой рассмотрено более 280 проектов, относящихся к различным направлениям в сфере информационных технологий. География участников составила более 60 городов Российской Федерации.

Благодаря комфортным условиям ведения бизнеса, которые созданы в регионе, все чаще в Тюменскую область приезжают представители предпринимательского сообщества из других регионов страны. В 2017-2018 годы резидентами бизнес-инкубатора Технопарка и налоговыми резидентами Тюменской области стали более 10 компаний из Москвы, Омска, Казани, Уфы, Перми и ХМАО.

Информация, фото предоставлены пресс-службой Технопарка