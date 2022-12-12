Тюменцы создали сканер, благодаря которому онлайн-площадки становятся неуязвимыми для кибератак

Сканер уязвимости Findler тестирует сайты и порталы крупных компаний на уязвимость, предлагает варианты защиты.

Тюменская инновация защищает уже более пяти тысяч отечественных онлайн-площадок, и ни одну из них злоумышленники не смогли взломать, сообщает департамент инвестполитики.

"Новое программное решение стало ответом кратно участившимся в этом году атакам на российские интернет-ресурсы. А на днях эта тюменская разработка компании "Ребренди Консалтинг" - резидента нашего Технопарка, победила в Арктическом акселераторе инновационных проектов. Финал состоялся во время масштабного форума в Мурманске", - отмечается в сообщении.

Тюменцы обошли конкурентов - это были 224 проекта со всей страны) и стали лучшими в направлении "Цифровые технологии".