Тюменцы создали сканер, благодаря которому онлайн-площадки становятся неуязвимыми для кибератак

17:00 12 декабря 2022
Мобильная версия страницыВерсия для печатиВерсия для печати

Сканер уязвимости Findler тестирует сайты и порталы крупных компаний на уязвимость, предлагает варианты защиты. 
Тюменская инновация защищает уже более пяти тысяч отечественных онлайн-площадок, и ни одну из них злоумышленники не смогли взломать, сообщает департамент инвестполитики.

"Новое программное решение стало ответом кратно участившимся в этом году атакам на российские интернет-ресурсы. А на днях эта тюменская разработка компании "Ребренди Консалтинг" - резидента нашего Технопарка, победила в Арктическом акселераторе инновационных проектов. Финал состоялся во время масштабного форума в Мурманске", - отмечается в сообщении. 

Тюменцы обошли конкурентов - это были 224 проекта со всей страны) и стали лучшими в направлении "Цифровые технологии".

Теги: IT , инновации , Технопарк
NewsProm.ru

У вас есть уникальная новость? Вы можете сообщить о ней миру через NewsProm.ru

Отправить новость, фото, видео

или отправьте на e-mail: edit@newsprom.ru

Отправить новость:

Все новости

Больше новостей

Выбор редакции

Архив новостей

, 2022