Студенты-медики получили 500 тысяч рублей на аппарат по автозабору крови из сложных вен

Проект студентов Тюменского медуниверститета "AutoHem" в числе лучших проектов федерального конкурса "УМНИК" по направлению Хелснет Национальной технологической инициативы получил невозвратный грант 500 тыс. рублей.
Аппарат "AutoHem" позволит брать кровь на анализы без участия медперсонала и даже за пределами процедурных кабинетов, так как он сам поддерживает необходимые по стандартам гигиенические нормы внутри рабочей зоны, сообщается на сайте университета.
По словам разработчиков, грант поможет перейти в реализации проекта на новый уровень. Команда планирует найти место и специалистов для работы, собрать ранее спроектированные компоненты аппарата и начать разработать нейросеть для определения паттернов вен в видеопотоке и софт для корректной работы шестиосевого манипулятора. "Параллельно мы продолжаем искать инвестиции, 500 000 для такого проекта совсем не много", - отметил студент 4 курса Тюменского ГМУ, один из авторов проекта Николай Мышьяков.
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