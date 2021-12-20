Студенты-медики получили 500 тысяч рублей на аппарат по автозабору крови из сложных вен

Фото - https://www.tyumsmu.ru/

Проект студентов Тюменского медуниверститета "AutoHem" в числе лучших проектов федерального конкурса "УМНИК" по направлению Хелснет Национальной технологической инициативы получил невозвратный грант 500 тыс. рублей.

Аппарат "AutoHem" позволит брать кровь на анализы без участия медперсонала и даже за пределами процедурных кабинетов, так как он сам поддерживает необходимые по стандартам гигиенические нормы внутри рабочей зоны, сообщается на сайте университета.

По словам разработчиков, грант поможет перейти в реализации проекта на новый уровень. Команда планирует найти место и специалистов для работы, собрать ранее спроектированные компоненты аппарата и начать разработать нейросеть для определения паттернов вен в видеопотоке и софт для корректной работы шестиосевого манипулятора. "Параллельно мы продолжаем искать инвестиции, 500 000 для такого проекта совсем не много", - отметил студент 4 курса Тюменского ГМУ, один из авторов проекта Николай Мышьяков.