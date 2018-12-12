Качай и жми: новое мобильное приложение Запсибкомбанка

Более 20 000 клиентов Запсибкомбанка уже установили новое мобильное приложение на свой смартфон или планшет и на практике опробовали расширенные и обновленные функции:
- быстрый вход (по короткому коду, отпечатку пальца или Face ID);
- быстрые переводы по номеру телефона и оплата мобильного из контактной книги;
- связь с банком без авторизации в приложении, поиск места расположения устройств самообслуживания и офисов Банка, просмотр курса валют;
- удобные платежи, просмотр истории переводов и платежей, повтор операций из истории;
- оплата счетов по QR-коду и платежным поручением;
- создание шаблонов;
- сохранение чека по операции и возможность его отправки по электронной почте;
- открытие и управление вкладами, управление кредитами;
- другие полезности.
"Наше сильное мобильное приложение – это новые функциональные возможности с обновленным, интуитивно понятным интерфейсом. Мы учли все текущие потребности клиентов и при разработке взяли курс на удобство и простоту использования. Скачать приложение вы можете уже сейчас: найдите в App Store или Google Play "NEW! Запсибкомбанк (ЗСКБ)" и нажмите на установку", – прокомментировал директор дирекции розничного бизнеса ПАО "Запсибкомбанк" Иван Бочарников.
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