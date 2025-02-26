Оформить ИП теперь можно прямо в СберБанк Онлайн

Чтобы стать предпринимателем, теперь достаточно иметь приложение СберБанк Онлайн. Зарегистрировать ИП можно в личном кабинете всего за несколько кликов бесплатно.
Для открытия бизнеса в разделе "Сервисы для бизнеса" выберите "Регистрация ИП". Коды ОКВЭД и систему налогообложения поможет подобрать банк, останется только подписать документы в "Госключ".
Сбер сам направит все документы в ФНС и отследит статус заявки. Как только ИП будет зарегистрирован, клиент сможет открыть расчётный счёт бесплатно в СберБанк Онлайн.
Алексей Шашкин, директор дивизиона "Малый и микробизнес" Сбербанка:
Мы знаем, что начало собственного дела — непростая задача. И разработали сервис, который позволяет легко зарегистрировать бизнес не выходя из дома, через СберБанк Онлайн. За первые дни использования нового сервиса более 200 наших клиентов стали предпринимателями. И теперь наша задача — помочь быстрому и уверенному развитию их дела, обеспечив качественными сервисами, персональной аналитикой и экспертизой наших менеджеров.
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