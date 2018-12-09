Уникальное оборудование устанавливают на тюменском заводе КРиММ

Работы по установке современного оборудования от одного из лучших европейских производителей стартовали на заводе по переработке картофеля агрофирмы КРиММ (Упоровский район). Процесс контролируют специалисты из Голландии.

Как рассказал генеральный директор завода Геннадий Рязанов, общая сборка узлов и агрегатов, в силу масштабности проекта, займет не менее пяти месяцев.

"Оборудование самое современное, от одного из лучших европейских производителей. Голландские специалисты уже не раз были на территории завода, так что всю консультационную помощь мы получаем", - сообщил он.

Строительство завода – один из крупнейших инвестпроектов Тюменской области в сфере АПК. На новом предприятии планируют выпускать три вида продукции – охлажденный картофель, бланшированный (кратковременная обработка продукта кипятком или паром) и пастеризованный в вакуумной упаковке, сообщили в пресс-службе правительства Тюменской области.