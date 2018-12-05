Жители Тюменской области принесли в банки 225 млрд рублей

Вклады населения в банках Тюменской области вместе с автономными округами за январь-октябрь увеличились на 5% и составили 766 млрд рублей. Из них 225 млрд рублей находится на счетах жителей юга области, более 434 млрд рублей — на счетах населения ХМАО — Югры, 107 млрд рублей — жителей ЯНАО. Средняя сумма вклада в расчете на каждого жителя юга Тюменской области составила 206 тыс. рублей.

"Вслед за повышением ключевой ставки Банка России, которая с 17 сентября 2018 составляет 7,5%, ряд банков повысили ставки по вкладам физических лиц. Если в июне средневзвешенная процентная ставка по вкладам составляла 5,2% годовых, то в октябре – 6%, что в 3 раза превышает уровень инфляции в регионе", — отмечают в пресс-службе отделения по Тюменской области Уральского ГУ Банка России.