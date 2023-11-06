Стоит ли делать вклады, рассказала экономист

Кандидат экономических наук Алена Габудина заявила, что сейчас удачное время для того, чтобы открыть вклад в банке и положить туда свои сбережения.

Сегодня банки предлагают хорошие процентные ставки на вклады. Специалист отмечает, что нужно сначала определить цель, с которой вы хотите открыть вклад и внимательно изучать предлагаемые банком условия, чтобы определить, какую сумму вы хотите положить и на какой срок, сообщает АиФ-Тюмень.

Чтобы получить максимальную выгоду с вклада, потребуется лишь выполнять условия банка. Таковыми, например, могут быть правила не пополнять вклад, или не снимать, за весь период хранения денежных средств.