Стоит ли делать вклады, рассказала экономист

17:57 06 ноября 2023
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Кандидат экономических наук Алена Габудина заявила, что сейчас удачное время для того, чтобы открыть вклад в банке и положить туда свои сбережения.

Сегодня банки предлагают хорошие процентные ставки на вклады. Специалист отмечает, что нужно сначала определить цель, с которой вы хотите открыть вклад и внимательно изучать предлагаемые банком условия, чтобы определить, какую сумму вы хотите положить и на какой срок, сообщает АиФ-Тюмень.

Чтобы получить максимальную выгоду с вклада, потребуется лишь выполнять условия банка. Таковыми, например, могут быть правила не пополнять вклад, или не снимать, за весь период хранения денежных средств.

Теги: вклады
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