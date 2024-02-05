Вклады жителей Тюменской области за 2023 год выросли почти на треть

Тюменская область в рейтинге регионов по размеру банковских вкладов населения заняла 23 строчку.

По данным на 1 января 2024, года на душу населения в Тюменской области приходится 275,5 тысячи рублей на банковских вкладах. Это на 32,4 процента больше, чем годом ранее.

Рейтинг составлен по данным Центробанка для РИА Новости. В релизе отмечается, что объем вкладов населения в российских банках на 1 января 2024 года составил 50,7 триллиона рублей, это почти на 10 триллионов рублей больше, чем годом ранее - прирост составил почти 25%.

Лидеры рейтинга — Москва и Санкт-Петербург, где в среднем на жителя приходится 1,351 млн и 679 тыс. рублей.

Ямал и Югра тоже в десятке первых: на Ямале на жителя округа приходится в среднем 473,6 тыс. рублей (5 место), в Югре - 405,7 (8 место). Но в отличие от Тюмени, прирост в сравнении с предыдущим годом в округах не такой большой: +15,4% на Ямале и +25,1 % Югре.

В конце списка Ингушетия и Чечня, где в среднем на человека приходится менее 30 тысяч рублей накоплений.