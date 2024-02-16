С начала 2024 года тюменцы разместили на вкладах в ВТБ более 3 млрд рублей

Впервые за последние пять лет ВТБ фиксирует изменение финансового поведения клиентов: традиционно в январе они направляли накопления на текущие расходы и отпуска, но в этом году предпочли сохранить деньги на счетах. При этом жители Тюменской области в начале 2024-го увеличили портфель депозитов в банке на 6%, положив на вклады свыше 3 млрд рублей- в 2,5 раза больше среднемесячного показателя в прошлом году, сообщает пресс-служба банка.

Спрос на депозиты сопоставим с ситуацией в августе и октябре 2023, когда на фоне повышения ключевой ставки сразу на несколько пунктов, существенно выросли и ставки по вкладам.

Управляющий ВТБ в Тюменской области Евгений Федосов:

За прошлый год жители нашего региона разместили на рублевых депозитах на 40% больше средств, чем в 2022. Портфель депозитов в нашем банке увеличился на 16 млрд рублей. Сейчас, только за 1,5 месяца рост составил 20% от данных всего прошлого года. По нашим прогнозам, такой высокий интерес к рублевым вкладам будет сохраняться всё первое полугодие. Тюменцы будут фиксировать доходность до старта цикла снижения ключевой ставки.

По оценке банка, в 2024 году рынок рублевых пассивов увеличится на 15,6%. Сам банк традиционно намерен расти быстрее других игроков, планируя нарастить объем рублевых сбережений розничных клиентов не менее чем на 20%. В январе ВТБ по всей стране начислил порядка 59 млрд рублей в качестве процентного дохода по рублевым вкладам и накопительным счетам.