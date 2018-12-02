АПК в Тюменской области успешно развивается

В Тюменской области в 2017 году на развитие АПК было направлено более 5 млрд 167 млн рублей. Большая часть средств – из областного бюджета, лишь около 1,4 млрд рублей поступило из федерального бюджета.

В рамках региональной госпрограммы развития АПК на 2013-2020 годы в 2017 году сельхозпредприятия Тюменской области приобрели 285 единиц сельскохозяйственной техники на общую сумму свыше 1,4 млн рублей, в том числе 90 тракторов, 58 зерноуборочных и 10 самоходных кормоуборочных комбайнов и кормозаготовительных комплексов. Введено в эксплуатацию 34 единицы сушильно-сортировального оборудования, из них 7 сушилок зерна, ссылаясь на отчет департамента АПК перед областными депутатами, пишет ИА "Тюменская линия".

Губернатор Тюменской области Александр Моор отметил, что профессионализм, ответственность и трудолюбие тюменских крестьян позволяют даже в зоне рискованную земледелия из года в год добиваться высоких результатов.

"По урожайности овощей открытого грунта Тюменская область в 2018 году заняла первое место в России, а по урожайности картофеля, зерновых и зернобобовых культур сохранила лидерство в Уральском федеральном округе. Большая коллективная победа земледельцев заслуживает глубокого уважения", - подчеркнул глава региона.