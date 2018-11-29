Тюменская таможня выявила контрафактную одежду на 57 млн рублей

Фото: пресс-группа Тюменской таможни

Более восьми тысяч единиц контрафактной продукции обнаружили сотрудники Тюменской таможни. Грузовой автомобиль, в котором перевозилась одежда под известными брендами, был остановлен таможенниками в Кургане.

Товары общим весом 17 тонн направлялись из Кыргызской Республики в Российскую Федерацию. Местами разгрузки товаров должны были стать Челябинск и Новосибирск.

"В адрес представителей правообладателей товарных знаков направлены запросы о подтверждении оригинальности или контрафактности товаров. Поступившие в таможню ответы от правообладателей подтвердили незаконность использования данных товарных знаков. Компании оценили ущерб в 56,8 млн рублей рублей", — сообщает пресс-группа Тюменской таможни. Материалы по этому делу направлены в полицию.