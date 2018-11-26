В сети опубликовали проект первого Скандинавского полуострова в Тюмени

Компания "Скандиа Девелопмент" приступила к строительству жилого комплекса в районе ДОК, назвав новый проект первым Скандинавским полуостровом в Тюмени.

Недооцененная раннее часть города у самого центра в ближайшие 3-5 лет имеет все шансы превратиться в современный жилой район. Согласно генеральному плану, на этих землях должны появиться многоэтажные дома, школы, поликлиники и коммерческие учреждения.

Одним из первых территорию у реки осваивает компания "Скандиа Девелопмент". В месте строительства Тура огибает берег, создавая тем самым полуостров - здесь и появится новая Скандинавия.

Скандинавия – это полуостров на севере Европы, объединяющий Швецию, Норвегию и Данию. Эти страны занимают лидирующие строчки в рейтинге самых счастливых и благополучных стран мира. Нам эти страны близки по климату и природным пейзажам. Поэтому мы решили воссоздать секреты скандинавского уюта и счастья для тюменских жителей.

Жилой комплекс, состоящий из пяти секций разной этажности, расположится вдоль реки. Особо это понравится любителям рыбалки, прогулок на лодках, велосипедах и утренних пробежек. Здесь же можно покататься на квадроцикле, на лыжах или коньках. Рядом с домом появится естественная набережная с небольшим пирсом для свободного выхода к реке.

Близость природы и одновременно города позволяет быть мобильным. При этом есть возможность отдыхать от суеты, наслаждаться тишиной и красотой природы. Это особенные места и виды, где по-настоящему хорошо и спокойно.

Если выехать с полуострова на машине, то за 15 минут можно оказаться на Цветном бульваре. Такое местоположение позволяет, с одной стороны, жить в тишине у реки в гармонии с природой, а с другой - без мостов и пробок иметь доступ к инфраструктуре центра. Это значительно сокращает время на дорогу и дает возможность проводить больше времени с семьей или выделять время хобби.

"Функциональность локации, двора, дома, подъездов, квартир – это то, чем мы гордимся. Наш подход близок с скандинавскому сдержанному стилю: продуманности в деталях, качеству материалов, гармонии человека с природой, строгости линий и удобству планировочных решений. Мы сделали "Скандию" по-настоящему функциональной и предложили тюменцам свой инженерный взгляд на проживание", - рассказывает директор компании "Скандиа Девелопмент" Николай Никифоров.

Большинство планировок уникальны для города. Квартиры сделаны в формате трансформера. Ни в одном помещении нет открытых стояков, которые потребуют возведения короба. Здесь нет длинных нефункциональных коридоров или вытянутых комнат. Хозяевам больше не нужно искать определенную ванную под маленькое пространство, заказывать нестандартную кровать. В буклетах уже расставлена мебель в нескольких вариантах под разные сценарии жизни. Застройщик подумал о местах хранения, постирочных, гардеробных, а также о возможностях изменений функций комнат.

Квартиры "Скандии" радуют продуманностью пространства. Местами под хранения и кладовыми уже сложно удивить, поэтому проектировщики разработали свой подход к хранению вещей в доме, в том числе габаритных и сезонных. Пространство для жизни превращается в конструктор, где для всего найдется место.

В проекте представлено 458 квартир площадью от 22,83 кв. м. 70% квартир будут с видом на естественную набережную и пирс. Стартовая цена на квартиры заявлена от 1 260 000 рублей. Ввод дома в эксплуатацию запланирован на июнь 2020 года.

Более подробная информация на сайте застройщика "Скандиа Девелопмент" или по телефону +7 (3452) 50-80-10.