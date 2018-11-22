В Тюмени начали строить первый Скандинавский полуостров

Недооцененная раннее часть города у самого центра в ближайшие 3-5 лет имеет все шансы повторить историю Зареки и превратиться в современный жилой район.

Согласно генеральному плану, эти земли уйдут под строительство многоэтажных домов, школ и поликлиники, а также коммерческих учреждений.

Одним из первых территорию у реки осваивает компания "Скандиа Девелопмент". В месте строительства Тура огибает берег, создавая тем самым настоящий полуостров - здесь появится новая Скандинавия.

Жилой комплекс, состоящий из пяти секций разной этажности, будет расположен вдоль реки. Близость к реке откроет будущим жителям ряд возможностей для семейного отдыха рядом с домом. В любое время года удобно отправиться на рыбалку. Летом можно организовать прогулку на лодке, велосипеде, покататься на квадроцикле или выйти на пробежку вдоль реки. Зимой можно покататься на лыжах или коньках. Рядом с домом появится естественная набережная и будет построен небольшой пирс для свободного выхода к реке.

Если выехать с полуострова на машине, то за 15 минут можно оказаться на Цветном бульваре. Такое местоположение позволяет, с одной стороны, жить в тишине у реки в гармонии с природой, а с другой - без мостов и пробок иметь доступ к инфраструктуре центра. Это значительно сокращает время на дорогу и дает возможность проводить больше времени с семьей или выделять время хобби.

"Функциональность локации, двора, дома, подъездов, квартир – это то, чем мы гордимся. Наш подход близок с скандинавскому сдержанному стилю: продуманности в деталях, качеству материалов, гармонии человека с природой, строгости линий и удобству планировочных решений. Мы сделали "Скандию" по-настоящему функциональной и предложили тюменцам свой инженерный взгляд на проживание", - рассказывает директор компании "Скандиа Девелопмент" Николай Никифоров.

[img_5]

Большинство планировок уникальны для города. Квартиры сделаны в формате трансформера. Ни в одном помещении нет открытых стояков, которые потребуют возведения короба. Здесь нет длинных нефункциональных коридоров или вытянутых комнат. Хозяевам больше не нужно искать определенную ванную под маленькое пространство, заказывать нестандартную кровать. В буклетах уже расставлена мебель в нескольких вариантах под разные сценарии жизни. Застройщик подумал о местах хранения, постирочных, гардеробных, а также о возможностях изменений функций комнат.

В проекте представлено 458 квартир площадью от 22, 83 кв. м. 70% квартир будут с видом на естественную набережную и пирс. Стартовая цена на квартиры заявлена от 1 260 000 рублей. Ввод дома в эксплуатацию запланирован на июнь 2020 года.

Более подробная информация на сайте застройщика "Скандиа Девелопмент" или по телефону +7 (3452) 50-80-10.