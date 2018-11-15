Уровень безработицы в Тюменской области — 4,2%

О положении на региональном рынке труда на ноябрь 2018 года проинформировал департамент труда и занятости населения Тюменской области.

По сведениям ведомства, на 1 ноября уровень общей безработицы в регионе составляет 4,2%, уровень регистрируемой безработицы — 0,49%. Коэффициент напряженности на рынке труда — 0,2 человек на одну вакансию, численность граждан, состоящих на регистрационном учете в целях поиска подходящей работы — 5351 человек.

На регистрационном учете в качестве безработных состоят 3518 человек. Всего в банке вакансий на 1 ноября 2018 года имеется 28423 вакансий.

Как отмечают в департаменте, наиболее востребованными остаются профессии строительной отрасли: штукатур, монтажник технологических трубопроводов, электрогазосварщик и др. Сохраняется высокая потребность специалистов с высшим образованием, это по-прежнему врачи, инженеры, учителя.