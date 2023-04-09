В Тюменской области снижается уровень безработицы

Тюменская область находится в лидерах УрФО по низкой безработице. По данным Росстата на конец февраля, в регионе 5,7 тыс. жителей не заняты трудовой деятельностью, из них 3,1 тыс. официально безработные.

В ведомстве отмечают снижение: в феврале 2022 года в Тюменской области было 6,7 тыс. соискателей и 4,4 тыс. безработных, в январе 2023 года – 5,8 тыс. и 3,2 тыс. соответственно. Меньше показатели в УрФО – в ЯНАО, где 2,1 тыс. человек не трудоустроены, 1,4 тыс. человек официально безработных. В ХМАО - Югре эти показатели 5,1 тыс. и 3,5 тыс.

Самые высокие показатели в Свердловской и Челябинской областях, где соответственно 20,2 тыс. и 15,5 тыс. соискателей, 15,8 тыс. и 13,3 тыс. безработных. В процентном соотношении минимальный уровень безработицы – 0,4% - отмечен в Тюменской области, ХМАО и ЯНАО. В Челябинской он 0,7%, в Свердловской – 0,8%, в Курганской – 1%, сообщает Вслух.ру.