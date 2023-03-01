Сидоров: на рынке труда Тюменской области по-прежнему все стабильно

Ситуация на региональном рынке труда продолжает оставаться стабильной, показатели безработицы остаются на минимальных значениях, рассказал директор областного департамента труда и занятости населения Александр Сидоров на заседании регионального штаба по обеспечению устойчивого развития экономики в условиях санкций.

"Численность безработных в Тюменской области сейчас составляет 3 167 человек – на треть меньше, чем на конец февраля 2022 года. Если сравнить с февралем 2019 года, то численность безработных снизилась в полтора раза", – отметил Сидоров.

Уровень регистрируемой безработицы, то есть соотношение количества безработных к численности экономически активного населения, составляет в регионе 0,4% – ниже среднего показателя как по Российской Федерации, так и по Уральскому федеральному округу. Работодатели предоставили в органы службы занятости населения Тюменской области более 17 тысяч вакансий.

Благоприятная ситуация на рынке труда региона – это результат масштабной комплексной межведомственной и межотраслевой работы.

Губернатор Александр Моор рекмонедовал наблюдать за ситуацией, анализировать возможные риски, чтобы при необходимости оперативно использовать меры поддержки бизнеса: