Уровень регистрируемой безработицы в Тюменской области составляет 0,6%

Ситуация с регистрируемой безработицей в Тюменской области стабильна, и даже есть незначительное снижение. Уровень регистрируемой безработицы на 1 июня составил 0,6%. В сравнении с маем число зарегистрированных в качестве безработных снизилось с 4431 соискателя до 4367 человек.

Число размещенных работодателями вакансий увеличилось с 24 до 32 тысяч. На одного соискателя приходится свыше четырех вакансий. Сохраняется высокий спрос на работников строительной отрасли, где заявлено более 4,4 тыс. вакансий. По-прежнему остаются востребованными рабочие профессии. В частности, спросом пользуются профессии строительной сферы: бетонщики, каменщики, сварщики, маляры и штукатуры.

Около 6,9 тыс. вакансий заявлено в сельском хозяйстве, торговле, обрабатывающих производствах. Здесь востребованы продавец, швея, менеджер, кассир, слесарь по ремонту автомобилей, тракторист, животновод, станочник, пекарь.

Директор департамента труда и занятости населения Тюменской области Александр Сидоров:

Более чем на 30% увеличилась обращаемость жителей региона в службу занятости. Это естественный сезонный рост. Началась пора школьных каникул, и многие из ребят хотят получить трудовой опыт. Кроме того, идет активный набор на бесплатное обучение в рамках национального проекта "Демография".

В целом по стране отмечается низкий уровень безработицы. "В апреле ее уровень в России находился на исторически минимальных значениях, а в мае количество официально зарегистрированных безработных не только не выросло, но даже немного сократилось", — отметил президент РФ Владимир Путин во время совещания по экономическим вопросам.