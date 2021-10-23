В Тюменской области достаточно свободных вакансий

В Тюменской области с начала 2021 года в службу занятости обратились 62 тыс. 399 желающих найти работу, больше половины из них были трудоустроены. На регистрационном учете по данным на 1 октября состоят 11 тыс. 243 соискателя, при этом в региональном банке зарегистрировано 28 тыс. 823 вакансии. Таким образом, в среднем на одного соискателя приходится 3 предложения.

Как сообщили в департаменте труда и занятости населения Тюменской области, в 2020 году за тот же период было более 91 тыс. обратившихся, более 38,5 тыс. (42,4%) трудоустроенных.

В банке вакансий службы занятости по-прежнему лидирует сфера строительства, здесь требуется 5 тыс. 203 работника. В направлении "Государственное управление и обеспечение военной безопасности; социальное обеспечение" открыто чуть больше 4 тыс. вакансий. На третьем по популярности месте категория "Торговля оптовая и розничная; ремонт автотранспортных средств и мотоциклов".

Также много предложений в обрабатывающих производствах, образовании, в сельском и лесном хозяйстве, охоте, рыболовстве и рыбоводстве, в сфере здравоохранения и социальных услугах, пишет "Вслух.ру".

Посмотреть подходящую работу и найти работников можно на интерактивном сайте департамента.