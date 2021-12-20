В Тюменской области стало меньше безработных

В Тюменской области по данным на 1 декабря официально состоят на регистрационном учете в качестве соискателей 9 тыс. 70 человек, безработных – 4 тыс. 293 человека. Это меньше, чем ровно месяц назад, когда было зарегистрировано 10 тыс. 952 соискателя и 4 тыс. 347 безработных.

По информации департамента труда и занятости населения Тюменской области, всего за 11 месяцев 2021 года в службу занятости обратился 71 тыс. 131 человек, 41 тыс. 554 человека (58,4%) были трудоустроены. Сейчас на одного кандидата приходится примерно три вакансии, всего в службе занятости 25 тыс. 450 мест.

Сфера строительства по-прежнему лидирует по количеству предложений – здесь на 1 декабря требовалось 5 тыс. 134 работника. В образовании было открыто 2 тыс. 254 вакансии, в обрабатывающих производствах – 2 тыс. 234. Еще 2 тыс. 640 предполагалось в направлении по торговле и ремонту автотранспорта. В сельском и лесном хозяйстве, рыбоводстве и рыболовстве могут трудоустроиться 2 тыс. 185 человек. В области здравоохранения и социальных услуг открыто 1 тыс. 885 вакантных мест, пишет "Вслух.ру".