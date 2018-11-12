В НАО "СибНАЦ" погасили долг по зарплате на 64 млн рублей

В Тюмени продолжается расследование уголовного дела о невыплате зарплаты сотрудникам непубличного акционерного общества "СибНАЦ".

Соответствующие обращения в прокуратуру от работников компании стали поступать в июле 2018 года. На 20 июля в акционерном обществе не была выплачена заработная плата за вторую половину апреля, май и июнь 2018 года, общая задолженность составила более 49 млн рублей.

В защиту трудовых прав работников прокуратура направила в суд заявления о взыскании зарплаты, в адрес и.о. генерального директора было внесено представление об устранении нарушений закона и объявлено предостережение, а в отношении организации возбуждено административное дело. По результатам рассмотрения дела Государственная инспекция труда в Тюменской области оштрафовала ее на 50 тыс. рублей.

В августе по материалам прокуратуры следственные органы возбудили уголовное дело по ч.2 ст. 145.1 УК РФ (полная невыплата свыше двух месяцев зарплаты). Задолженность по заработной плате частично погашалась и появлялась вновь. Так, в сентябре 2018 года в счет погашения долгов по зарплате было выплачено более 15,5 млн рублей. На днях работникам в счет оплаты труда перечислено еще свыше 49 млн рублей.

Как сообщили в пресс-службе прокуратуры Тюменской области, сейчас принимаются меры к выплате заработной платы за вторую половину сентября и первую половину октября 2018 года.