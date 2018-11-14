В Тюмени пройдут публичные слушания по бюджету города на 2019–2021 годы

Публичные слушания по проекту бюджета Тюмени на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов состоятся завтра, 15 ноября. Участие в слушаниях могут принять все желающие.

Ознакомиться с проектом бюджета города можно в сетевом издании "Официальные документы города Тюмени", на официальном сайте администрации Тюмени либо на сайте департамента финансов и налоговой политики администрации города Тюмени. В документе кратко и доступно отражена информация об основных направлениях бюджетной и налоговой политики, подходы к прогнозированию доходов и основные приоритеты расходов бюджета Тюмени на очередной финансовый год и на плановый период.

Слушания начнутся в 18 часов во дворце творчества и спорта "Пионер" (ул. Челюскинцев, 46). Регистрация участников с 17 часов.

Напомним, что сформированный проект бюджета вносится главой города Тюмени на рассмотрение в Тюменскую городскую думу. По проекту бюджета проводятся публичные слушания, в которых принимают участие граждане города Тюмени. После Тюменская городская дума рассматривает проект бюджета и утверждается в форме решения о бюджете.

Участники публичных слушаний в устной или письменной формах могут задавать вопросы, озвучивать предложения, вносить рекомендации по существу обсуждаемого проекта. По результатам публичных слушаний принимаются рекомендации, которые подлежат обязательному рассмотрению до принятия обсужденного на публичных слушаниях муниципального правового акта.